「疫」市利炒股？內地政府收入挫　惟股票印花稅飆逾7成

中國財政部數據顯示，今年首兩個月一般公共預算收入約3.52萬億元人民幣，按年下降9.9%，明顯遠差於去年同期的6.6%升幅。

其中，中央及地方一般公共預算收入，分別按年下降11.2%及8.6%。不過，證券交易印花稅大幅增長77.2%至349億元人民幣。

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