「疫」市利炒股？內地政府收入挫 惟股票印花稅飆逾7成
2020年03月24日 18:18
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國財政部數據顯示，今年首兩個月一般公共預算收入約3.52萬億元人民幣，按年下降9.9%，明顯遠差於去年同期的6.6%升幅。
其中，中央及地方一般公共預算收入，分別按年下降11.2%及8.6%。不過，證券交易印花稅大幅增長77.2%至349億元人民幣。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！