【全球攬炒】歐元區3月PMI僅31.4　史上最低

外國傳媒報道，歐元區正陷入史上最嚴重經濟危機。

調查機構IHS Markit公布，歐元區3月綜合採購經理指數(PMI)初值瀉至31.4，不僅遠低於2月51.6，並創下20多年有統計及歐元區成立以來最低。指數50是「盛衰分界線」，目前遠低於該水平，反映經濟萎縮程度極嚴重。

其中，服務業較製造業更糟糕，尤其是旅遊及酒店等行業。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson說：「歐元區3月所有商業活動暴跌的程度，遠超過2008年全球金融海嘯最惡劣時期。隨着各國政府加碼採取各種措施，以抑制疫情擴散，法國、德國及歐元區其他地區都陷入極度不景氣。3月的PMI顯示，歐元區GDP單季以2%左右速度下滑，並有進一步下跌空間。」

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