眾安銀行：推高息產品無意打價格戰　今年將擴團隊規模

眾安銀行周二(24日)率先跑出，宣布正式開業，並推出達1厘的活期存款產品。該行政總裁許洛聖表示，希望維持活期利率水平穩定，但最終要視乎港元拆息、銀行存款組合及資產回報等因素變動，不會硬性定於1厘。

眾安銀行的活期息遠高於傳統銀行，許表示，因虛擬銀行不設龐大實體分行網絡，可減省部分財政負擔，於採取成本效益措施後，即使定下1厘活期息，該行仍具有可持續的盈利能力。

他稱，希望透過推出高息活期產品推廣普惠金融，沒有定下吸納存款的目標金額，強調無意與業界打「價格戰」。

對於眾安銀行於新冠肺炎肆虐下「疫市」登場，許洛聖指出，該行的銀行功能可完全於網上操作，相信疫情對業務衝擊不大，亦沒有影響銀行產品的推出時間表，惟仍未透露提款服務細節。

他續指，中小企業務是不可或缺，該行未來定會推出，初步仍會以提供存款、貸款及匯款服務為基礎，惟相關業務需要更多時間作準備，未有透露何時推出。

許氏亦提出該行的5年發展方針，除希望於期內達致收支平衡外，亦預告未來會發展投資及保險類別產品或服務。目前該行團隊約有200人，今年團隊規模將會擴大。另外，該行資本充足率充裕，目前毋須因資本不足的緣故而增資，反之，如果銀行「生意好」，或會考慮。

香港金融管理局發言人表示，歡迎首家虛擬銀行周二正式開業，其他7家虛擬銀行亦正積極進行籌備，以爭取盡快推出服務。引入虛擬銀行有助推動香港金融科技創新、提升用戶體驗和促進普及金融。

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