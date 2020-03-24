東網視頻：星樓市現撤辣先兆　港府猶豫勢失先機

新冠肺炎疫情全面爆發，影響遍及各行各業，其中作為香港經濟支柱之一的地產業，已出現價量齊跌的情況，業界人士連日來促請港府撤走辣招，強調此舉能立竿見影，即時為各行業注入活力，為本港經濟打下強心針。

事實上，香港在區內的競爭對手新加坡亦設有類似樓市辣招，主要透過徵稅降低買家的需求，另設物業空置稅，防止發展商囤積單位，實施時間亦相若，但最近有消息指，當地政府為應對疫情衝擊，已開始有撤辣動作，港府若不懂因時制宜，繼續故步自封，當年滿街負資產的一幕恐會重演。

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