李小加：香港交易所在市場動盪期不能停市　因為...

他解釋，交易所運作的金融市場，是很多上市公司、市場參與者和投資者獲取資金的重要渠道。很多企業都需要通過資本市場融資，以支援未來的業務發展，尤其是在艱難時期，現金流對於企業的發展至關重要，是否成功上市或決定一家企業的生死和無數員工的飯碗。

他指，對於配置金融資產的企業或者散戶投資者而言，尤其是重倉持有的投資者，如果不能及時減倉兌現，或會引起現金流危機。同時，「有危就有機」，金融市場的動盪往往為一些理性的投資者提供了低點配置金融資產的機會。

其次，金融市場還有價格發現和風險管理的功能，市場波動是對不確定性的一種定價和釋放風險的過程。通過買賣雙方之間的透明博弈，金融市場可以引導資金流向最有效益的地方支援經濟發展。尤其是通過期貨、期權等衍生產品，市場參與者可以對沖或套利來管理波動風險。雖然自由落體式的暴跌令人心驚膽跳，但是暫停市場交易不僅不能緩解這種恐慌或下跌，反而會加劇市場恐慌、積聚風險，待到市場重開時只會迎來更加猛烈的暴跌和恐慌，並在過去幾十年的國際資本市場上已經得到多次驗證。

他重申，無論市場如何波動，作為交易所營運機構，都應該盡力保障市場的正常運作。

另外，他指，雖然香港沒有熔斷機制，但香港市場有「減震器」和穩定市場措施，包括期權夜市暫停機制和期貨漲跌停限價交易機制。

他舉例指。前兩周，由於美股市場的巨幅波動，香港的恒生指數、小型恒生指數、恒生中國企業指數和小型恒生中國企業指數期權就在夜市期間多次觸發交易暫停機制，指數期貨夜市也一度觸發漲跌停限制。為了確保風險管理到位，香港交易所密切監控券商保證金水準，根據市場風險適時調整了衍生產品市場的保證金要求，並增加了日內追加保證金通知，再三確認所有市場參與者都及時滿足新的保證金要求。

他又指，自2016年起，香港主要指數成分股和主要衍生產品在白天交易時段已陸續採用市場波動調節機制(VCM)，在價格遭遇極端波動時會自動「跳閘」進入5分鐘的冷靜期。冷靜期內，受影響的產品只可在固定價格限制內進行交易，然後才能恢復正常交易。按照既定的計劃，該所將在今年5月進一步擴大市場波動調節機制的適用範圍，覆蓋更多產品。港交所也正在準備引入股票市場的開市前競價機制，補充現有的收市後競價機制，進一步提升股票市場的價格發現功能和更好地管理市場風險。

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