樓價UPDATES：樓市湧現減價逾百萬元成交

二手樓市前景未明朗，北角及大坑出現減價逾百萬元的住宅成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富雅花園金桃閣高層H室，實用面積427方呎，2房間隔，座向東南望樓景。單位原開價780萬元，放盤2個月，累減132萬元，減幅高達16.9%，終以648萬元沽出，呎價15,176元，低市價約一成。

●大坑龍華花園2座低層A室單位，實用面積約962方呎，採三房套連工人套及工作間間隔，外望享開揚景觀。單位原開價2,230萬元，經議價後日前最終以2,088萬元易手，減價達142萬元或約6%，呎價約21,705元。

●銅鑼灣嘉賓大廈中層A室，實用面積1,272方呎，3房套間隔及工人套房，望街景及小部分海景。業主3月初放盤，叫價2,000萬元，最終願減92萬元以1,908萬元易手，呎價15,000元。

●鰂魚涌康景花園D座高層4室，實用面積695方呎，3房套間隔，景觀開揚，以990萬元易手，呎價14,245元。

●筲箕灣愛蝶灣4座低層K室，實用面積431方呎，2房間隔，放盤2星期即以綠表價518萬元易手，呎價12,019元。

●筲箕灣香島1座中層B室，實用面積約670方呎，為兩房間隔，由於屋苑樓齡新及設施配套齊備，故獲同區客垂青，以月租2.5萬元成交，呎租約37.3元。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒5座極高層A室，2房間隔，向西望園景，實用面積約464方呎，業主以約1.75萬元放租約2個月後吸引外區客洽詢，議價後減價1,700元，以1.58萬元租出，實用呎租約34.1元。

●紅磡環海．東岸1A座高層D室，單位實用面積約375方呎，一房間隔，望海景。發展商叫價19,800元，經議價後減價2,000元或約10.1%，終以17,800元成功租出，呎租約47元。

●大角咀利奧坊．曉岸1座低層H室，1房間隔，向北望市景，實用面積約252方呎，業主以約1.4萬元放租約3個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以1.28萬元租出，呎租約50.8元。據悉，新租客為一對情侶，心儀單位開揚，故睇樓一次即決定承租。

●九龍站漾日居2座中層D室，實用面積934方呎，屬3房1套連工人套間隔，向東，望高鐵站上蓋，單位整潔，加上租金相宜，吸引漾日居原有租客同區轉租，以每月3.2萬元承租，呎租34.3元。

●何文田居屋冠暉苑B座中高層24室，實用面積291方呎，1房間隔，望內園景，附設全新裝修，成功以未補地價425萬元易手，呎價14,605元，呎價創全港未補地價市場新高。

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新界區

●元朗Yoho Midtown 2座低層G室，實用面積約443方呎，原業主早前叫價約730萬元放售，調整至約710萬元，獲用家洽商承接，雙方數度議價後，終以675萬元成交，較叫價累減近55萬元，呎價約15,237元。

●將軍澳MONTEREY 6A座低層G室，實用面積288方呎，屬開放式間隔，原放盤叫價550萬元，後減至515萬元易手，減幅6.4%，呎價約17,882元。

●屯門兆康苑H座中層2室，實用面積483方呎，原叫租1.15萬元，業主願意減價至1.1萬元租出，呎租22.8元。

●天水圍嘉湖山莊莊美湖居5座高層G室，實用面積544方呎，以580萬元沽，呎價10,662元。

●屯門偉景花園A座高層G室，實用面積408方呎，兩房一廳，日前獲區內首置客以450萬購入作自住，呎價11,029元。

●馬鞍山天宇海3B座高層D室，實用面積723方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，雙方議價後以960萬元易手，呎價13,278元。

●元朗世宙5座高層C室，實用面積約430方呎，兩房間隔，座向北，望市區景。單位於去年10月開始放盤，業主原開價730萬元，至今年3月將叫價下調至680萬元。單位近日以659萬元成功沽出，較原叫價低71萬元或約10.8%，呎價約15,326元。

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