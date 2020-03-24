中電信：冀5G獨立組網今年商用化

SA乃獨立於4G網絡的5G，也被稱為純5G，可望發揮更強的網絡功能。劉桂清指，中電信一直提出堅持5G要往SA發展，於參與SA技術標準和產業鏈上做了大量工作，諸如5G核心網、商業應用等實現了很多全球首例。

董事長柯瑞文表示，現時絕大部分5G基站是與4G共用的，過程中要做一些設備升級，屬非獨立組網(NSA)，這樣可以保障4G年代的投資，中電信往後會根據產業發展、客戶需求和技術進展增強5G業務。

他續指，5G成本毫無疑問會增加，主要體現在電費、人工成本和科技投入，惟折舊攤銷開支和銷售費用會下降，力爭不讓EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前盈利)和整體盈利下降，並保持服務收入健康增長。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626