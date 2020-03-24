中電信：冀5G獨立組網今年商用化
2020年03月24日 19:43
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(中新社圖片)
中國電信(00728)今年5G發展目標之一是獨立組網(SA)商業化。執行副總裁劉桂清表示，中電信於今年上半年已經在部分省分做了SA預商用的網絡部署，期望今年上半年就能開始商用，到第3、4季SA擴展至全個5G網絡，讓更多仰賴5G的行業應用得到更好發揮。
SA乃獨立於4G網絡的5G，也被稱為純5G，可望發揮更強的網絡功能。劉桂清指，中電信一直提出堅持5G要往SA發展，於參與SA技術標準和產業鏈上做了大量工作，諸如5G核心網、商業應用等實現了很多全球首例。
至於中國聯通(00762)能否配合其SA策略，他指出，中電信推動的標準也包括與聯通共享2.1GHz及3.5GHz頻譜，這已向第三代合作夥伴計劃(3GPP)遞交並得到其認可，現時正在產業鏈方面來加快推進它，3GPP的5G技術文件R16和R17將會有中電信和聯通的經驗。
董事長柯瑞文表示，現時絕大部分5G基站是與4G共用的，過程中要做一些設備升級，屬非獨立組網(NSA)，這樣可以保障4G年代的投資，中電信往後會根據產業發展、客戶需求和技術進展增強5G業務。
他續指，5G成本毫無疑問會增加，主要體現在電費、人工成本和科技投入，惟折舊攤銷開支和銷售費用會下降，力爭不讓EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前盈利)和整體盈利下降，並保持服務收入健康增長。
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