新盤動向：逸瓏灣8加推107伙 周六起發售
2020年03月24日 19:46
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逸瓏灣8毗鄰香港科研發展重地科學園。
市場資金持續追捧新盤大單位及特色戶。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛以價及招標形式加推107伙應市，本周六起發售。當中包括首度推出共13伙的2座H單位，每戶實用面積700方呎，扣除最高折扣後，折實售價由925.68萬港元起，呎價由13,224元起。
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