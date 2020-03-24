理財Campus：外幣大跌價　投資自用點撈至醒？

一場戰「疫」令美元轉強、其他外幣「散晒」！英鎊35年低、澳元18年低、紐元及韓圜逾10年低位，挪威克朗更見歷史新低！全球外幣大減價，港人不論從自用或投資角度出發，應把握撈入時機。年底回望，或會有不錯收穫。

外匯專家、寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明建議，採取平均成本法的策略，在不同水平買入外幣及平倉獲利，但投資者須注意個人承受風險的能力。大家可以主要考慮投資買賣英鎊、澳元及紐元。因這三種貨幣在匯市流通量較大，容易掌握市場消息捕捉上落波幅，買賣差價也會較窄。

●英鎊再跌買得過 反彈潛力：4★

港人對英國的情意結，體現在旅遊、留學、買英國樓等多個方面上。與此同時，英鎊近期大減價，英鎊兌美元上周五(20日)曾低見1.1412，兌港元跌至8.8573，創下自1985年2月以來的逾35年新低，相比英鎊兌港元去年年底仍處10.336，難怪不少港人心思思想暢英鎊作自用和投資。

李焜明表示，英國首相約翰遜早前以群體免疫法對抗新冠肺炎疫情受到政界、醫療界質疑，因而拖累英鎊匯價大幅下挫。再者，英國脫歐後還要與歐盟在今年內達成雙方都可接受的商貿往來、關稅、政治協商等協議，談判難以一帆風順。就算英倫銀行進一步啟動量化寬鬆貨幣政策及減息，也難以紓緩投資者對英國經濟未來的負面情緒。

不過，鎊匯近期跌得深，值得博反彈。他建議可趁鎊匯再試1.155、1.15、1.145時分三次買入，而設定美元兌港元匯率為7.76，亦即可分別在8.96、8.924、及8.885水平買入英鎊。

●挪威克朗料已跌過龍 反彈潛力：3★

北歐國家挪威以峽灣風光和三文魚聞名，如果想在疫情過後飛往當地旅遊，現時暢定挪威克朗可能正是時候。事關挪威克朗上周四(19日)曾跌至12.1333兌每美元，創出紀錄新低，當時兌港元跌至0.6401，去年底時則為0.8874。

匯價急挫的主因在於當地經濟與國際油價相關性大。李表示，沙特與俄羅斯期油價格戰仍會持續，油價仍有下跌空間。

挪威經濟倚賴售賣能源收入維持國家發展，石油佔其出口總額逾三成。在油價重創下，今年該國經濟或出現萎縮。而為了緩解疫情對經濟的衝擊，挪威央行今月13日減息0.5厘後，上周五(20日)再減息0.75厘，指標利率跌至0.25厘。

然而，多項負面因素已在匯價上反映，且有機會「跌過龍」，他認為挪威克朗近日已見底部，建議可在11.705、11.9、12.11兌每美元買入，目標看11、10.5和9.7。亦即挪威克朗兌港元於0.663、0.652、0.64可買，並在0.7055、0.739、0.8平倉。

●澳元可藉華復工回勇 反彈潛力：4.5★

同樣是港人熱門移居、買樓和子女升學國家的澳洲，吸引港人想趁機鎖定匯率。澳元兌美元上周四低見0.5510，兌港元見4.2799，創超過18年新低，較2008年金融海嘯時更疲弱。去年底時，澳元兌港元仍處5.4668。

澳洲央行上周再減息四分一厘，至0.25厘歷史新低，早已不再是昔日的高息貨幣。李氏認為，澳洲政府及央行的貨幣政策只是短期紓緩投資者負面情緒，最終亦要看疫情走勢、美元匯價走向、以及中國經濟會否短期內回穩。

中國是澳洲最重要貿易夥伴，隨着現時內地疫情有緩和迹象，有機會全民復工，或可為澳元帶來支持，建議同樣可以平均成本法分三次買入澳元，分別是澳元兌美元0.57、0.56、0.55，亦即澳元兌港元4.423、4.346、4.268。

投資澳洲樓方面，他指目前澳元匯價和利率在超低環境，可考慮在大城市購買，料不受歐盟談判影響的澳洲樓會跑贏英國樓。

新西蘭與澳洲同是移民國家和英聯邦國家，採取普通法制度，李預期紐元走勢會與澳元大致一樣，匯價的出入市位可全數參考澳元。紐元兌美元上周四(19日)創近11年低位，低見0.547，兌港元見4.2493。紐元兌港元去年底處5.2457。

他續指，紐元等外幣後市除受疫情對當地經濟影響外，亦會受美匯強弱所影響。儘管聯儲局近期大幅減息，並進行量化寬鬆措施，理應會影響匯價表現，不過全球經濟好壞是相對的，美元仍有儲備和避險作用；加上美元是全球最流通的國際交易貨幣，特別是臨近3月底季結，亦加大資金對美元需求，所以非美元貨幣短期仍有下調壓力。

●韓圜不宜槓桿式操作 反彈潛力：3★

南韓流行文化近年獲不少香港年輕人喜歡，亦是港人熱門旅遊國家之一，其匯價近期便宜了一截。

韓圜兌每美元創2009年以來新低，上周四(19日)曾弱見1,293.95。當日每港元可兌166.4892韓圜，而去年底時則只可兌148.3482韓圜。

李表示，南韓是今次被疫情拖累較深的國家，該國貨幣也持續下跌。南韓經濟近20年一直起飛，但步入2015年後開始放緩。該國經濟主要靠美國、中國和日本商貿往來帶動，另其發展受到當地三星、現代等大集團影響。

他認為，韓圜兌每美元可分別吼1,245、1,250以及1,270買入，平倉位設在1,230、1,200以及1,190。亦即每港元兌160.43、161.08、163.66時買入。

惟他表示，除非投資者對韓圜以及挪威克朗情有獨鍾，不建議進行槓桿式外匯投資。因為它們在香港市場流通不大，當匯價一面倒上升或下跌時，買賣差價非常闊，會影響投資者的盈利或虧損。暢錢旅行則還可以。

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