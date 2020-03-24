全球首隻！鐵礦石期貨ETF周五香港掛牌

山證國際將在港推出追蹤大連商品交易所(大商所)鐵礦石期貨指數的山證鐵礦石ETF(港元代碼：03047；美元代碼：09047)，並將於本周五(27日)首掛。每手交易單位為100，管理費1.2%，上市價約0.9537美元，預估最低投資金額約為95.37美元，是全球首隻以鐵礦石期貨為底層資產的ETF。

山證國際資產管理部董事張春兵指，已在一級市場募集1,100萬美元，主要為中資機構投資者，部分為私人銀行客戶及高淨值人士。

山證國際資產管理部主管章海默指，鐵礦石為煉鋼的主要原材料，亦是全球繼原油後第二大交易的大宗商品。中國是全世界最大的鋼鐵生產國及鐵礦石進口國，在中國經濟政策及國家發展戰略，料將進一步加大對基礎建設的投入，從而帶動對鐵礦石的需求。

她又指，其產品追蹤大商所鐵礦石期貨持倉量最大的合約，亦是首隻與內地商品期貨國際化交易產品掛鈎的ETF。

張春兵補充，市場上未有同類ETF產品，相信在而關生態圈建立後，該產品在二級市場交投亦會活躍，對產品上市後有信心。

該ETF管理費較一般為高，章海默解釋，產品為跨境ETF及未有採用QFII模式，故費用較高，而鐵礦石價格每年平均波幅為2至3成，仍屬為合理。

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