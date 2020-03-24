新盤UPDATES：特色戶承接力持續強勁

疫情持續擴散，但新盤特色戶承接力持續強勁，各區樓盤紛紛錄得同類大宅交投，個別更創出項目新高價紀錄。

●Grand YOHO第2期平台特色戶逾2793萬沽出

●尚澄連沽兩伙特色 最貴930萬創新高

沙頭角尚澄剛連沽兩伙特色戶，其中3座6樓D室，實用面積593方呎，天台面積1,066方呎，成交價930萬元，創出項目新高紀錄，呎價15,683元。而同座6樓C室，實用面積576方呎，天台1,140方呎，則以920萬元售出，呎價15,972元。

●星漣海平台特色戶2928萬元獲承接

●WEST PARK成交呎價22297元再破頂

●逸瓏灣8加推82伙本周六起發售

●長實淺水灣大宅提供逾5200萬元回贈優惠

長實集團旗下90 Repulse Bay Road，日前以招標形式售出1號大宅，實用面積5,862方呎，平台與花園分別806及245方呎，成交價逾4.68億元，呎價為8萬元，據成交紀錄冊顯示，買家若提早於2020年9月30日或之前付清成交金額餘款，可獲5,275.8萬元現金回贈優惠，實際售價降至逾4.16億元，呎價僅7.1萬元，屬項目新低。

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