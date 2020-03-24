新盤UPDATES：特色戶承接力持續強勁
2020年03月24日 20:06
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疫情持續擴散，但新盤特色戶承接力持續強勁，各區樓盤紛紛錄得同類大宅交投，個別更創出項目新高價紀錄。
●Grand YOHO第2期平台特色戶逾2793萬沽出
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第2期，售出5座48樓D單位，實用面積1,167方呎，平台面積98方呎，以2,793.35萬元獲承接，呎價23,936元。
●尚澄連沽兩伙特色 最貴930萬創新高
沙頭角尚澄剛連沽兩伙特色戶，其中3座6樓D室，實用面積593方呎，天台面積1,066方呎，成交價930萬元，創出項目新高紀錄，呎價15,683元。而同座6樓C室，實用面積576方呎，天台1,140方呎，則以920萬元售出，呎價15,972元。
●星漣海平台特色戶2928萬元獲承接
長實集團(01113)旗下馬鞍山星漣海，剛以招標形式售出3A座2樓A室，實用面積1,621方呎，平台面積176方呎，成交價2,928萬元，呎價18,063元。據悉，買家為香港換樓客。
●WEST PARK成交呎價22297元再破頂
興勝創建(00896)的長沙灣WEST PARK，剛售出24樓A室，實用面積339方呎，做價逾755.87萬元，呎價22,297元，再創項目新高。
●逸瓏灣8加推82伙本周六起發售
信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛以價及招標形式加推82伙應市，本周六起發售。當中包括首度推出共13伙的2座H單位，每戶實用面積700方呎，扣除最高折扣後，折實售價由925.68萬元起，呎價由13,224元起。
●長實淺水灣大宅提供逾5200萬元回贈優惠
長實集團旗下90 Repulse Bay Road，日前以招標形式售出1號大宅，實用面積5,862方呎，平台與花園分別806及245方呎，成交價逾4.68億元，呎價為8萬元，據成交紀錄冊顯示，買家若提早於2020年9月30日或之前付清成交金額餘款，可獲5,275.8萬元現金回贈優惠，實際售價降至逾4.16億元，呎價僅7.1萬元，屬項目新低。
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