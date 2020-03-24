【全球救市】德國研疫後重振計劃　要立竿見影

新冠肺炎疫情全球擴散打擊經濟活動，市場正評估各國救市措施的成效之際，據外媒報道，德國總理默克爾政府正在評估一項刺激計劃，以便在疫情消退後，幫助重振國內經濟。

消息透露，該舉措旨將產生立竿見影之效，但不會是「派糖」。據政府的初步估計，今年德國經濟將萎縮約5%，但一些官員憂慮衰退程度可能更深。

事實上，德國已經宣布了一系列應對市場風險的措施，包括暫停了政府對平衡預算的承諾，拿出了數千億歐元向大小企業提供流動資金，甚至為入股陷入困境的公司敞開了大門。

然而，消息人士表示，政府擔心在疫情得到控制後，目前的救市措施可能不足以重振經濟，他們正在考慮一項更常規的刺激計劃，得益於多年來的預算盈餘，德國擁有足夠的財政火力來採取行動。

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