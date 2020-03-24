【無限QE】港元偏強 成為亞洲最賺錢套息交易
2020年03月24日 20:29
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美國聯儲局將利率降至零水平的決定，在香港產生了意想不到的後果，令港元匯價升至接近2017年以來最強。
外國傳媒報道，借入美元買入港元，在過去一個月中，是亞洲最賺錢的套息交易。這是因為港元1個月銀行同業拆息(Hibor)，相應美元Libor之間的差距，接近自1999年以來最闊。這使高收益的港元資產更具吸引力，推動港元邁向兌美元交易區間的強方兌換保證。
東方匯理銀行駐香港的新興市場策略師 Eddie Cheung表示，總體預期是香港的利率短期內不會趕上美國的利率，故兩者差距仍然很大，有利於港元堅挺，更可能在第2季觸及強方水平，即7.75。
港元兌美元周二變動不大，報約7.7558港元。一個月港元Hibor上升0.03厘，至1.87643厘，其對美元Libor的溢價擴大至0.9厘以上。
港元在過去一個月中，是亞洲表現次優的貨幣，僅次於新台幣，期間港元兌美元一直是該地區首選的套息交易 。
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