中電信︰有信心雲端和數據中心等收入增速回復雙位數

中電信乃全球唯一一家雲服務市佔率能夠殺入10大的電訊商。業績通告顯示，中電信IDCT業務去年收入增長9.45%至649.26億元人民幣，惟有關收入去年上半年按年增長19.32%，換言之下半年增長有所放慢。中電信DICT業務收入佔整體服務收入比重上升1.23個百分點至18.15%。

柯瑞文指，中電信過去2年在內地經濟活動較發達的區域如京津冀、長三角、大灣區和川陝渝發展DICT，已為業務未來發展奠定基礎。去年公司雲服務收入增近60%，於公有雲領域上是全球「一哥」，其數據中心也是全國第一，下半年簽訂的DICT項目比上半年多逾40%，因此有信心能夠實現DICT收入今年有雙位數增速的指引。

他續指，中電信往後會透過網絡雲端化發揮公司在政企客戶的優勢，並且聚焦醫療衛生、教育、政務等工業互聯網之重點行業，與市場進行資本和業務上的合作，「繼續做好雲的文章」，向市場提供綜合信息解決方案。

對於集團上月流動客量罕有淨減560萬戶，執行副總裁王國權解釋，這是因為新冠肺炎疫情期間大量門店關門，導致新增用戶下滑，惟目前公司的整體銷情已經回復到疫情爆發前的水平，用戶3月份經已企穩增長。

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