【全球攬炒】業內警告：近半航空公司未來幾周「死亡」

綜合外媒報道，國際航空運輸協會(IATA)周二(24日)在電話會議上表示，受新冠肺炎影響，最新估計全球航空公司今年收入損失2,520億美元(約1.96萬億港元)，較2019年收入下跌約44%，該會在3月初的損失預測為約1,130億美元。該會表示，需要各國政府迅速採取行動，提供財政緩助，否則將近一半的航空公司將在未來幾周內「死亡」。

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