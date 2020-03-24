【全球攬炒】業內警告：近半航空公司未來幾周「死亡」
2020年03月24日 21:04
東網電視更多新聞短片
綜合外媒報道，國際航空運輸協會(IATA)周二(24日)在電話會議上表示，受新冠肺炎影響，最新估計全球航空公司今年收入損失2,520億美元(約1.96萬億港元)，較2019年收入下跌約44%，該會在3月初的損失預測為約1,130億美元。該會表示，需要各國政府迅速採取行動，提供財政緩助，否則將近一半的航空公司將在未來幾周內「死亡」。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！