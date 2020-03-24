【全球攬炒】美汽油價格殘如香口膠 為何更堪憂？

外國傳媒報道，疫情加上石油大戰，使美國汽油價格急插，惟今次油價暴跌可能是經濟衰退的不祥之兆。

報道指出，美國肯塔基州汽油價格已跌破每加侖1美元，其他地區恐在未來幾天跟隨。GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan估計，美國零售汽油平均價格未來兩天將跌至每加侖1.99美元，在4月中再降至1.49美元，為16年以來最低。

芝加哥普通汽油批發價周一(23日)驟降逾50%，至每加侖15.18美仙；相比之下，桶裝的Bazooka牌香口膠在亞馬遜網站平均每片5.8美仙，即3片香口膠價格相當於1加侖汽油。

為控制疫情，美國已有許多地區「封城」，需求驟減導致汽油價格大跌，在這種大環境下，低油價不見得能像以往刺激消費，甚至可能成為美國經濟轉弱的另一個指標。

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