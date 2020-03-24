夜市直擊：憧憬紓困方案！道指漲1528　重上兩萬關

市場憧憬美國政府的紓困方案取得進展，美股開市早段顯著揚升，道指最多漲1,528點，至20,120點；納指漲364點，至7,224點；期貨一度漲停的標指，現貨漲126點，至2,363點。港股夜期現報23,014點，升286點，高水351點。

社交平台Twitter下調首季收入增長預測，估計按年僅輕微上升，有別於市場預期增長11%，並預警期內可能錄得經營虧損，反映疫情下廣告開支減少。Twitter股價早段仍升4.33%，至25.76美元。

能源公司雪佛龍計劃將今年資本開支大削20%，並暫緩股份回購計劃，但暫未打算減少派息，股價早段漲13.78%，至61.69美元。

著名對沖基金經理泰珀表示，正謹慎地入市，特別是科技股包括網購巨人亞馬遜、阿里巴巴以及晶片商美光科技，亦有買入一些醫療護理股。不過，泰珀坦言，投資者憂慮疫情及其經濟衝擊下，不排除大市會跌多10至15%。

另外，隨着聯儲局無限量QE，美元強勢不再，與其走勢相背的金價爆上，紐約期金目前報每安士1,674美元，升106美元或6.79%。與此同時，國際油價升約4%，主要是市場憧憬能源需要很快復甦。

美國參議院民主黨領袖舒默周二(24日)表示，儘管他與和美國財長姆紐欽仍有少數分歧，但雙方都認為正朝向達成最終協議，此消息也激勵美股大升。美國眾議院議長佩洛西亦稱，對於參議院在接下來數個小時內通過經濟刺激政策感到「非常樂觀」。

歐洲方面，調查機構IHS Markit的歐元區3月綜合採購經理指數(PMI)初值跌至31.4，創下歷史新低，反映疫情對歐洲服務業已造成巨大影響。

此外，日本首相安倍晉三正式宣布，將2020東京奧運延後至2021年夏天舉行，是否會對日本經濟造成進一步衝擊備受關注。

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