【全球攬炒】新興市場債務危機靠近！不是怕疫情　而是...

外國傳媒報道，由於新冠疫情爆發降低了對高收益資產的需求，新興市場債券今年開局慘淡。現在，它們又面臨一個新威脅：評級下調。

這一致命的大流行病，給世界各地的經濟造成了嚴重破壞，工廠停工停產，消費者被要求呆在家中。全球面臨着陷入衰退的威脅，出現大量企業無力償債的可能性也在增加。

目前新興市場企業所處的困境似乎比2008至2009年全球金融海嘯期間更為嚴峻。當時，中國出台了大規模的刺激措施馳援，而這一次，該國的財政舉措相對有限，且全球各地實施的封國封城舉措正在削弱需求。全球經濟的任何復甦可能都是緩慢的，這無疑增加了企業無力償債的風險。

許多新興市場公司已經處於危險地帶。國際金融研究所的數據顯示，超過20%的公司美元債(不包括金融債)已被置於負面觀察名單，在尼日利亞，這比例高達90%；墨西哥為68%；阿根廷為66%；南非為53%。過去一個月，投資者從全球公司債基金中撤走了340億美元，而2018年和2019年平均每月要流入資金140億美元。

主權借款人也面臨評級下調風險。印尼的一個議員小組，呼籲政府放寬預算赤字佔GDP比例的法律上限，從3%提高到5%，繼而使該國可增加開支抗擊疫情。評級機構將關注有多少追加支出將用於幫助企業。

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