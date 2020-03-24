【全球攬炒】美3月綜合PMI創09年來最大跌幅

美國3月份綜合採購經理指數(PMI)由前一個月的49.6點挫至40.5點，為2009年10月以來最大跌幅，期內製造業和服務業PMI齊創紀錄新低，當中製造業PMI由50.7點挫至49.2點，服務業PMI更由49.4點急挫至39.1點。指數低於50點，意味經濟活動收縮。

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