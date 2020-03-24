銀建國際發盈喜
2020年03月24日 22:00
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銀建國際(00171)發盈喜，預告截至2019年12月31日止全年扭虧為盈，2018年同期則蝕4,937.5萬元。
集團解釋，主要因為集團於期內通過提供墊款產生之利息收入增加；期內中海油泰州石化完成吸收合併泰州東聯及中海瀝青，錄得合併所致之議價購買收益；合併導致合營企業營運及生產效率提升，石油化工產品銷售及提供加工服務業務表現有所改善。
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