集團解釋，主要因為集團於期內通過提供墊款產生之利息收入增加；期內中海油泰州石化完成吸收合併泰州東聯及中海瀝青，錄得合併所致之議價購買收益；合併導致合營企業營運及生產效率提升，石油化工產品銷售及提供加工服務業務表現有所改善。

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