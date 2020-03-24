奧園健康去年多賺1.08倍 派息9分
2020年03月24日 22:01
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奧園健康(03662)公布，去年純利增約1.08倍至1.62億元人民幣(下同)，每股基本盈利23.78分，派末期息每股0.09元。
去年總收入按年增加45.57%至9億元。其中，佔總收入約七成一的物業管理服務分部收入按年增長42.6%至6.46億元；商業運營服務分部收入則按年增長53.6%至2.54億元。
整體毛利按年增約61.4%至3.37億元，毛利率37.4%。
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