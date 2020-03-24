奧園健康去年多賺1.08倍　派息9分

去年總收入按年增加45.57%至9億元。其中，佔總收入約七成一的物業管理服務分部收入按年增長42.6%至6.46億元；商業運營服務分部收入則按年增長53.6%至2.54億元。

整體毛利按年增約61.4%至3.37億元，毛利率37.4%。

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