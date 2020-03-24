【石油大戰】巴克萊削油價預期 料日均供應過剩1千萬桶
2020年03月24日 22:07
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，巴克萊銀行下調2020年油價預測，理由是石油大戰和疫情導致石油需求縮減。
該行將2020年布蘭特期油和紐約期油價格均下調了12美元，分別降至每桶31美元和28美元，並警告在疫情轉危為安前，油價都將持續受壓。
該行又預測，全球陸上可用儲存量約15億桶，料今年每日平均供應過剩500萬桶，第2季每日平均供應過剩1,000萬桶。
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