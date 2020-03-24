東光化工去年多賺62% 派末期息6仙
2020年03月24日 22:32
東網電視更多新聞短片
東光化工(01702)公布，截至2019年12月31日止全年收入按年倒退7.17%至21.21億元人民幣(下同)，股東應佔溢利62%至1.61億元，派末期息每股6港仙。
集團指，雖然新冠肺炎疫情致中國國內生產力及經濟活動有所放緩，但集團於中國的附屬公司在這段時期一直正常生產，並未受到疫情的影響。
經營方面，由於春節假期和疫情的影響下貨運和部分下游企業未能開工的原因，導致產品運輸出現一定程度延遲。然而，自本年2月中旬以來，由於貨運逐步緩解和化肥企業保障春季農業用肥的需要，發貨量已經增加，而且產品價格也迅速恢復。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！