東光化工去年多賺62%　派末期息6仙

集團指，雖然新冠肺炎疫情致中國國內生產力及經濟活動有所放緩，但集團於中國的附屬公司在這段時期一直正常生產，並未受到疫情的影響。

經營方面，由於春節假期和疫情的影響下貨運和部分下游企業未能開工的原因，導致產品運輸出現一定程度延遲。然而，自本年2月中旬以來，由於貨運逐步緩解和化肥企業保障春季農業用肥的需要，發貨量已經增加，而且產品價格也迅速恢復。

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