【全球救市】繼聯儲局後 英國亦「無限量」放水
2020年03月24日 23:31
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，英倫銀行(即英國央行)宣布，啟動協議性的定期回購便利(CTRF)。簡單來說，就是央行向市場注入資金，亦即俗稱「放水」。
央行表示，利率將較銀行固定利率上浮0.15厘，協議性定期回購便利規模沒有限制，將按照評估進行操作。計劃會在3月26日至4月2日期間進行，作為常規流動性保險便利的補充。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！