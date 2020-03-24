【全球救市】繼聯儲局後　英國亦「無限量」放水

外國傳媒報道，英倫銀行(即英國央行)宣布，啟動協議性的定期回購便利(CTRF)。簡單來說，就是央行向市場注入資金，亦即俗稱「放水」。

央行表示，利率將較銀行固定利率上浮0.15厘，協議性定期回購便利規模沒有限制，將按照評估進行操作。計劃會在3月26日至4月2日期間進行，作為常規流動性保險便利的補充。

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