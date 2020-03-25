東方日報B1：全球拜「金」　期貨衝1700關

聯儲局宣布無限量放水後，紐約期金周一(23日)收市漲5.59%，創2009年三月後最大漲幅，周二(24日)續升最多8.32%，至每安士1,698美元；現貨金周一高收3.64%後，周二續升4.18%至1,618.2美元。投資者押注金價2008年先跌後揚的走勢或重演，高盛指金價已到「轉捩點」，是時候買入黃金。

高盛分析員包括環球商品研究主管柯里指，渴求美元的投資者沽金套現，使金價過去兩周下跌，但如今回升，聯儲局行動紓緩市場融資壓力，料由「恐慌」驅動的買盤將超過由流動性驅動的沽壓，情況如同2008年11月。高盛重申，金價12個月目標1,800美元，指短期和長期的金價前景正面。

回顧2008年金融危機高峰期時，金價亦一度下跌，之後便展開長達數年的反彈，2011年所創的金價歷史紀錄保持至今。Newton投資管理實際回報小組投資專員多伊爾表示，若走勢真的與2008年相似，金價可能會重拾升軌，坦言會繼續保持重大黃金持倉。以周一收市價計，現貨金仍較3月9日所創的七年高位低逾8%。回顧2008年尾，金價在1個月內下跌超過20%，同年11月於700美元附近觸底，之後重新出現避險買盤。

另一個與2008年相似之處是，金價近周雖然下跌，但跌幅遠不及股市和其他商品，故黃金的相對購買力實際上是有所上升。當聯儲局採取更多行動紓緩市場流動性恐慌，以及經濟疲態廣泛浮現後，具對沖作用的黃金可望重拾強勢。

花旗則指，若參考金融危機時的經驗，金價出現強勁反彈前，或進一步下跌，市場可能繼續「現金為王」，但預期經過反覆波折後，金價有望於明年升至2,000美元以上。

「新興市場之父」麥樸思亦為黃金投下信心一票。他指出，該避險資產近期與高風險資產如股票和油價同步下跌，反映投資者在純粹恐慌下拋售手上任何資產，但認為這是錯誤的做法，投資者應持有黃金，且現時或是增持黃金的好時機，坦言自己有此想法。

事實上，近期黃金沽壓主要來自期貨市場和黃金交易所買賣基金(ETF)，反觀實體金條的零售需求卻升。歐美投資者過去兩周紛買入金條和金幣，對沖全球股市和許多貨幣下跌，惟因疫情爆發打亂供應，金條供應不足情況增加。

另一商品油價亦做好，紐約期油周一高收4.15%後，周二再漲最多7.71%，至25.16美元；布蘭等期油周一高收0.19%後，周二升最多5.99%，至28.65美元。美國能源部長Dan Brouillette表示，美國和沙特阿拉伯結盟是穩定油價的考慮方法之一，但未有定案。同時巴克萊將今年布蘭特和紐約期油的價格預測，下調至31美元和28美元。

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