馮宏遠：債市回穩　日韓股率先反彈

面對上周環球大冧市，美國聯儲局連環放水增加美元供應，覆蓋國庫長期債券、房地產抵押債券、企業債券及商業票據等市場，周一晚更解除購買國債和按揭抵押證券上限，變相宣布無限量化寬鬆(QE)。

有別之前貨幣政策如泥牛入海，此招似乎初見成效。事實上，債市一改之前流動性緊絀而出現的全面沽售，美國長期國債及投資級別企業債券開始獲資金吸納，重災區高息企業債券跌勢亦見放緩。

雖然預料短期美股仍有波動，但隨着債市回穩，同時VIX波幅指數不再持續破頂，相信早前由宏觀交易基金洗倉引發的環球資產震盪，有望告一段落。觀察各地股市亦會發現，亞股沽壓開始減弱，日韓股市領先並帶領反彈。

另一方面，各個板塊不再如上周般齊升齊跌，雲計算股份，尤其在家工作概念股先獲資金追捧，通脹概念亦有投機撈底，金價乘勢急升，部分商品股亦有投機買盤。筆者傾向先吸納食品股作為倉底，配合衍生工具短炒，應可在反彈浪中獲得不俗回報，惟讀者宜留意，反彈市瞬息萬變，必須限注出擊，保持清醒適時對沖及套現。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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