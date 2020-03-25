沈振盈：無限量寬　走上不歸路

環球疫情拖累美股連番下跌，但過去一周港股之表現，遠較美股優勝。恒生指數雖然仍是日升日跌，但在反覆之中卻慢慢出現見底迹象，就算美股持續創新低，恒指也未有跌回上周四的底部21,139點。現時道瓊斯指數已較恒指低近4,000點，曾幾何時，市場一面倒地認為美股無敵，最值得投資。原因及論點，只是因為見到美股日日升，日日創新高，這是「倒果為因」的邏輯。

一直以來，筆者對美股及美債之憂慮，大於中國及香港。打從一八年開始，美國想進行利率正常化，以及縮表開始，美股及美債就應該要下跌。奈何特朗普基於政治利益的考慮，苦心孤詣力托美股，更令縮表行動半途而廢，意味着美國本身已走上不歸路。長時間的「寬鬆貨幣政策」，但實體經濟卻未能復甦，將會令經濟墮入流動性陷阱，難以自拔。

特朗普為了救市，急急大幅減息，並無限量地量化寬鬆，短期內是有望令股市大幅反彈。然而，當疫情過後，股市回升之後，如何退市？正是問題及危機之所在。短期來說，港股算是初步見底，隨着內地疫情受控，估計大市應可逐步收復失地。但長遠來說，美債、美元及美股的危機，仍是揮之不去。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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