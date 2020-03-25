Facebook傳入股印度電訊商　涉數十億美元

外媒報道，Facebook正洽商入股印度電訊商Reliance Rio，涉及10%股權，交易金額或達數十億美元，有關交易原本接近達成初步協議，惟新冠肺炎疫情肆虐下，各地實施入境限制，令洽談遇上阻滯。

Reliance Rio為印度首富Mukesh Ambani的商業王國的一部分，投入服務僅3年已成為當地最大電訊公司，但涉及投資達500億美元，大部分依靠借貸，倘FB成功入股，將有助Reliance降低債務。

Facebook周二(24日)股價曾升7.29%至158.9美元。

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