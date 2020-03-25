德國股市收市勁彈近11%　2008年後最威

憧憬德國及美國國採取大規模政財刺激措施，歐洲股市周二(24日)絕地反彈，並創出2008年底以來最勁升幅。

德國DAX指數收市報9,700點，狂升10.98%，法國CAC及英國富時100指數收市分別大漲8.39%及9.05%，報4,242點及5,446點。至於意大利股市收市亦升8.93%。

以行業分類，歐洲礦業、汽車及石油股股價升幅超過15%，保險股亦錄得破紀錄15%升幅。

ClearBridege投資策略員Jeff Schulze認為，由過之前股市過分拋售，不排除未來數周繼續向上，並預期踏入季末，重整組合的基金會入市吸納股票。

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