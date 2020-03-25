【此消彼長】業務重創！迪士尼市值遭Netflix超越

新冠肺炎爆發，嚴重打擊迪士尼的電影和主題公園，甚至有線電視業務。今年截至周一為止，迪士尼股價累冧40%，反觀Netflix股價升9.2%，市值升至1,580億美元，超越迪士尼的1,548億美元。

Netflix市值於2019年3月也曾超越迪士尼，但為時很短。券商Baird指出，Netflix受惠疫情產生的消費模式轉變，愈來愈多消費者留在家中消閒，觀看串流影片。瑞信亦指出，在疫情嚴重的美國以外地區，Netflix程式下載數字呈急升。

迪士尼股價周二曾反彈最多15.08%至98.69美元，Netflix股價續升3.51%至372.93美元。

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