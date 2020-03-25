紐約期金勁升6% 11年最勁
2020年03月25日 01:54
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聯儲局宣布無限量放水後，紐約期金周一(23日)高收3.64%後，周二(24日)在金礦供應下降的消息刺激下，續升93.2美元或約6%，以百分比計為11年來最勁，收報每安士1,660.8美元。
高盛分析員指出，金價過去兩周下跌，主要是投資者沽金套現，但如今在避險需求帶動下回升，重申金價12個月目標為1,800美元。
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