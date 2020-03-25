紐約期油一度重上每桶25美元　收市升2.8%

受各地刺激經濟措施消息刺激，國際油價連續兩日反彈，紐約期油一度升穿每桶25美元，收報24.01美元，漲2.8%。

不過，RS Energy Group董事總經理Ian Nieborer指出，刺激措施改善市場情緒，但各地因應新冠肺炎疫情而限制活動，令石油需求成疑，復甦之路依然不明朗。

主要石油交易商Gunvor Group估計目前每日供應過剩幅度達1,400萬至1,500萬桶。

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