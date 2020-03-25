【財富蒸發】美國百萬富翁家庭今年少50萬戶

研究機構Spectrem Group估計，截至上周五，財富超過100萬美元的美國家庭，由去年底破紀錄的1,100萬戶，減少至少50萬戶。而身家至少2,500萬美元的美國家庭則減少1.8萬戶，反映新冠肺炎觸發股市大冧，令不同階層有錢人的身家都縮水。

據彭博億萬富豪指數顯示，全球500位富豪身家自今年以來蒸發近1.3萬億美元，相當於減少21.6%，榜上180名美國富豪，財富帳面損失4,300億美元。

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