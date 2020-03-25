【美股大反撲】道指重上兩萬關收市漲2112點　1933年來最勁

美國國會有望通過白宮的龐大財政刺激方案，加上有迹象顯示聯儲局狂向市場「泵水」，紓緩了融資市場緊張情況，刺激美股周二(24日)強勁反彈，多隻藍籌股錄得雙位數字升幅。

道指重上兩萬點大關，收報20,704點，勁升2,112點或11.37%，以百分比計創1933年以來最大升幅；標指及納指亦分別大漲209點及557點，報2,447點及7,417點。紐約證交所上升股份數目，一度較下跌股份多1,880隻，創紀錄新高。

摩根大通環球市場策略員Nikolaos Panigirtzoglou於報告中指出，倘新冠疫情的影響時間較估計為短，或刺激政策的規模超出市場預期，股市將出現大規模的挾淡倉活動。

不過，花旗策略員包括巴克蘭表示，反映企業盈利上調和下調比例的指數跌至紀錄新低，較金融危機時的低位更差。然而，該行預期今年企業盈利將大減20%，相比市場現時仍普遍預期盈利可增長4%，顯示盈利預測仍有下調空間，勢繼續對大市構成壓力。

各股份中，銀行股顯著反彈，花旗及摩根大通股價分別漲11.89%及14.89%，收報88.43美元及40.66美元。

波音公司及達美航空遭評級機構降低信貸評級，但股價仍勁升20.89%及21.02%，收報127.68美元及26.89美元。此外，美國第2大石油公司雪佛龍暫停回購股份及縮減頁岩油投資，刺激股價急升22.74%至66.55美元。

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