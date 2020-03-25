港股ADR漲479點 騰訊升見372元
2020年03月25日 04:33
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(Getty Images圖片)
美股大幅反彈，刺激港股ADR指數跟隨做好，按比例計算，收報23,142點，升479點或2.07%。
重磅藍籌股普遍向上，滙豐控股收報45.33元，較港收市升0.23元；騰訊控股收報372.67元，較港收市漲7.47元。
此外，友邦報64.49元，較港收市升0.59元；國壽收報14.53元，較港收市升0.37元。
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