傳日本軟銀與投資者磋商私有化

外媒報道，日本軟銀正與包括維權基金Elliott Management及阿布扎比主權財富基金Mubadala在內的投資者，磋商把公司私有化。

與此同時，軟銀舵手孫正義增持公司股權，由25.5%上調至26.9%，他額外把60萬股或手上0.3%軟銀股份抵押予銀行，意味已抵押股份佔他所持股份38.6%。

受出售資產及回購股份消息刺激，軟銀股價周一(23)及周二(24)分別勁升18.61%及18.95%。

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