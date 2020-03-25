Nike第3季度純利倒退5%　大中華業務復甦

全球最大體育用品公司Nike於周二收市後公布截至2月29日止第3季度業績，純利倒退23%至8.47億美元，每股賺53美仙，符合預期。

Nike收入升5%至101億美元，高過分析員估計98億美元，主要受惠北美洲數碼業務增長貢獻，抵銷中國業務因新冠肺炎疫情的影響。

Nike行政總裁John Donahoe透露上季大中華收入跌5%，中止連續22季錄得雙位數字長的佳績，但稱目前開始呈現復甦的佳績。

Nike今次業績尚未反映疫情蔓延至歐美地區的影響，但股價市後仍漲7%。

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