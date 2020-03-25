【旺丁不旺財】Facebook警告廣告收入轉弱
2020年03月25日 06:22
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繼Twitter後，社交媒體Facebook(Fb)在發出收入預警，該公司在網誌中稱，受新冠肺炎疫情影響，近期廣告收入轉弱，即使用戶用量激增。
Fb表示在很多疫情嚴峻的國家中，訊息量急升超過50%，通話量更升逾倍，其中在意大利，Fb產品的使用時間急增70%。
Fb沒有發出正式的收入預測，但分析員估計收入增長22%至183億美元。廣告佔Fb整體收入98%。
Fb周二(24日)股價收市急升8.7%，但市後回吐約1%。
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