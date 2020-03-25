【旺丁不旺財】Facebook警告廣告收入轉弱

繼Twitter後，社交媒體Facebook(Fb)在發出收入預警，該公司在網誌中稱，受新冠肺炎疫情影響，近期廣告收入轉弱，即使用戶用量激增。

Fb表示在很多疫情嚴峻的國家中，訊息量急升超過50%，通話量更升逾倍，其中在意大利，Fb產品的使用時間急增70%。

Fb沒有發出正式的收入預測，但分析員估計收入增長22%至183億美元。廣告佔Fb整體收入98%。

Fb周二(24日)股價收市急升8.7%，但市後回吐約1%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626