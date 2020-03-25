美股期貨做好　港股黑期曾漲千點

美股強勁反彈，道指期貨亞洲市漲222點或1.08%，報20,830點；標指期貨升16點或0.68%，見2,454點；納指期貨升36點或0.48%，報7,591點。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾漲逾千點，高見23,706點，最新報23,635點，仍升977點或4.32%。

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