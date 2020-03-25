【專家點評】古勝：安踏幾時先好撈底？

投資者憧憬各國放水，尤其係美國推出無限量化寬鬆，刺激環球股市強勁反彈。其實，缸邊友不妨換個角度諗，究竟美國經濟有幾咁惡劣，先會迫到聯儲局放棄財政紀律、不計代價去谷經濟？仲覺得環球一起放水以後，形勢會一片好大？大家真係要提高警覺。

再睇番國內疫情，昨日(周二)有兩則新聞引起老古注意。其一是，內地公布湖北省除武漢以外，將於今日(周三)陸續恢復對外交通；另一則是北京加強限制外來人員，今日起所有入境人士全部就地隔離觀察，並要接受病毒檢測。內地疫情係咪真正受控，真係令人摸不着頭腦。

計老古話，要準確判斷內地疫情是否平息，唯一標準就是何時召開全國兩會，目前最新估計是4月底或5月底初，言下之意，內地疫情真正受控起碼仲要多1個月。加上，兩會之後將正式公布財政刺激措施，屆時港股先有可能迎來真正的大反彈。

東網財經專欄作者 古勝

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