金川國際全年純利銳減86% 末期息0.1仙
2020年03月25日 07:04
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金川國際(02362)公布，去年股東應佔溢利按年銳減86.9%，至874.5萬美元，每股盈利0.07美仙，派末期息0.1港仙。
另外，公司間接非全資附屬上海金川均和之全體股東通過書面決議案，將上海金川均和自願清算。董事會預期，該清算不會對集團構成任何重大不利財務影響。
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