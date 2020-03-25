南岸被銀行追討逾5.4億元債　股價插近兩成

根據現時情況，集團在此期限償還是不太可能。公司仍打算以出售實益擁有十三酒店的公司一間附屬50%權益之所得款項用於償還銀行。公司續落實與此建議出售有關之通函，但知悉可能有必要延長與該買賣協議有關之最後完成日期(現時為4月14日)，公司正與買方商討準備延長。董事會預期買方會接受延長，惟公司概不保證該協議將會延長，亦不保證將於現時或任何最後完成日期或之前能達成先決條件。

同時，集團持續與銀行商討補救措施及潛在的替代償還計劃。

此外，鑑於最近爆發新冠肺炎疫情及經濟不景，集團跟隨很多其他澳門酒店經營者的做法，決定關閉澳門十三酒店至可預見的未來。由於營運仍然虧損，酒店關閉可節省成本。

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