南岸被銀行追討逾5.4億元債 股價插近兩成
2020年03月25日 07:04
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南岸旗下位於澳門的十三酒店暫時關閉。
南岸集團(00577)股價復牌急插18.42%，至0.093港元。公司公布，上周五(20日)銀行要求集團即時支付與貸款融資相關之逾期利息，金額為約7,100萬元，以及銀行預先警告若集團於下周二(31日)未能償還(其中包括)本金及進一步利息，合共金額為約4.7億元，將會在不通知的情況下採取強制行動。
根據現時情況，集團在此期限償還是不太可能。公司仍打算以出售實益擁有十三酒店的公司一間附屬50%權益之所得款項用於償還銀行。公司續落實與此建議出售有關之通函，但知悉可能有必要延長與該買賣協議有關之最後完成日期(現時為4月14日)，公司正與買方商討準備延長。董事會預期買方會接受延長，惟公司概不保證該協議將會延長，亦不保證將於現時或任何最後完成日期或之前能達成先決條件。
同時，集團持續與銀行商討補救措施及潛在的替代償還計劃。
此外，鑑於最近爆發新冠肺炎疫情及經濟不景，集團跟隨很多其他澳門酒店經營者的做法，決定關閉澳門十三酒店至可預見的未來。由於營運仍然虧損，酒店關閉可節省成本。
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