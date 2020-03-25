【專家點評】陳錦興：招商銀行低位博反彈

招行去年股東的淨利潤929億元人民幣(下同)，同比增長15%，增速創2013年以來新高；實現淨利息收入1,731億元，同比增長8%；非利息淨收入967億元，同比增長10%。股東回報率為16.84%，提高0.27個百分點。核心一級資本充足率，上升0.17個百分點；不良貸款率為1.16%，下降0.20個百份點，資本充足及資產質量的指標均向好。招行淨差為2.48%，擴闊0.04個百分點。

招行每股盈利3.62元。每股派息1.2元，增加28%，派息比率約33%。整體上，招行業績不算差，然而管理層對首季業務審慎，其信用卡、零售相關的短期貸款壞賬率或有所上升。此時，投資氣氛偏向避險，即使內地不斷推出穩增長，及支持小微企的措施，惟市場疑慮大，也更關注招行未來息差受壓或高於預期。

年初至今，招行已調整超過20%，高於行業。雖然今年盈利增長存變數，但招行的零售及財富管理品牌強，金融科技的應用亦領先同業。疫情過後，預期招行將受惠消費金融的快速回升。現價約8倍市盈率，估值合理，建議31.5港元吸納，目標價36元，止蝕可定於29元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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