【市前重點睇】港股外圍飆逾600點　油金齊升

美匯指數企102.03，離岸人民幣(CNH)高見7.0711，港匯處7.7535，美元兌日圓見111.14，歐元反覆見1.0804，英鎊抽升至1.179。金價飆上1,642美元。布油企27.15美元，紐油觸及25.1美元。道指期貨升幅收窄至不足百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升逾600點。

●聯儲局放鬆對銀行業的檢查工作，但仍維持大銀行提交壓力測試的期限。

●美國10年期國債孳息率升6.03點子，報0.8466厘。

●美國2月新屋銷售跌至76萬間，惟仍多過預期。

●美國3月綜合採購經理指數(PMI)創2009年來最大跌幅。

●國際油價連續兩日反彈，紐約期油一度升穿每桶25美元，收報24.01美元，漲2.8%。

-巴克萊削油價預期，料日均供應過剩1千萬桶。

●紐約期金周一(23日)高收3.64%後，周二(24日)在金礦供應下降的消息刺激下，續升93.2美元或約6%，以百分比計為11年來最勁，收報每安士1,660.8美元。

●港股ADR指數收報23,142點，升479點或2.07%。

●即月恒生指數夜期收報23,101點，升373點，高水438點，成交53,343張。

●加拿大申請失業救濟人數據稱上周飆升至接近100萬。過去兩周挪威失業率飆升至二戰以來最高水平。

●英倫銀行(英國央行)周二在流動性需求激增情況下啟動特別回購操作。央行將在3月26日和4月2日進行或有期限回購便利(CTRF)操作，CTRF將貸出準備金，期限3個月。

●中國政府面臨2009年以來最為嚴峻的財政壓力，今年首兩個月中央和地方政府一般公共預算收入按年下滑9.9%，創下2009年2月以來的最大降幅。稅收收入減少逾11%。

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