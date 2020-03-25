【股民熱話】疫情打擊下　中美貿易戰可能出現的三個情景…

2019年，中美一直為貿易戰討價還價，好不容易鬥到今年1月，終於簽署第一階段貿易協議。大概是2020年對美國的貿易值將超過2,000億美元，2021年將超過2,500億美元，理論上將大大減少美國對中國的貿易逆差。但問題是，如今中國經濟因疫情而大受打擊，會否用「不可抗力」之類的理由而唔認數，又或者要求推倒重來再傾過，不無變數。

至於關稅方面，美國繼續維持對2,500億美元的中國商品徵收25%關稅不變，一直到第二階段達成協議為止，而中國方面則維持對1,100億美元商品加徵關稅。以目前中、美因疫情源頭上的說法分歧和互逐新聞工作者的做法，令外界感到中美關係在退步。到底第二階段貿易協議會否展開，雙方互徵的關稅年內會否真的互相取消，不無疑問。

首階段貿易協議其中一點，乃中國將於4月1日前，取消對證券公司、保險公司、期貨公司和基金管理的外資持股上限，中國並承諾在電子支付服務、銀行服務、信用評級服務和不良債務方面等領域對美國公司進一步開放。即使中國如期履行承諾，經歷今次疫情的打擊，美資元氣大傷，對於來華投資的意欲會否冷卻，中國又會否微調政策以保護本土持份者的利益，以應對疫情打擊，就要拭目以待。

由於今年是美國總統大選年，此前以為可以「坐定粒六」連任的特朗普，受疫情來襲打擊，令其連任計劃生了重大枝節。要知道，以美國人不善儲蓄的習慣而言，若這次疫情真的要拖到第三季，美國經濟衰退風險極大，內部怨氣亦可以預見。特朗普要繼續爭取連任，但利率已減無可減，聯儲局亦已出到「無限QE」這張牌，好明顯已近乎技窮的地步，未來美國會否一再以「中國牌」轉移內部視線，謀令民望翻身，未來數月，投資者必須高度關注地緣政治風險的變化。

展望11月美國總統大選前，中美貿易戰可能出現的三個情景是：

第一，疫情持續至第三季，中、美各為抗疫及應對經濟衰退所引發的內部問題而煩惱，第二階段貿易談判拖至下半年或大選後才後會有期。

第二，疫情於第二季見頂回落。由於美國已大規模減息放水，大量遊資充斥市場，特朗普亦急需要政績來爭取選票，故選擇鼓勵美資押注中國開放金融市場，乘中國經濟復甦之便，扭轉企業盈利的頹勢，中國亦會配合履行第一階段協議承諾。特朗普會集中全力內內外外搞好經濟，將中美在貿易、科技和貨幣等矛盾暫擱一邊，待大選後再議。

第三，疫情於第二季見頂回落，但中、美關係惡化，面對國內對美國政府防疫塞責的不滿，特朗普選擇以「中國牌」轉移內部不滿，在第二階段貿易談判會在大選前開始，並會諸般留難中國，雙方難以如今年1月般這麼順利達成第二階段貿易協議，投資者繼續有得震冇得瞓。

無論如何，經歷今次疫情，全球經濟都經已大打折扣，經貿活動需時復常，且怕今年餘下時間，都會繼續亂局一場，投資者且別對疫後的經濟復甦抱過分樂觀的期望，反而應謹慎看待國際形勢的變化，始終全球經濟景氣已大受打擊，容易激化國與國之間的利益矛盾，每次市況反彈，宜把握機會完善組合風險管理，方為萬全之策。

東網財經專欄作者 帥哥

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