亞洲股市：日股曾飆800點 韓澳股漲5%至6%

新冠肺炎疫情持續拖累全球經濟，市場憧憬美國將推出龐大的財政刺激方案，美股三大指數收市反彈8.1%至11.37%，其中道指勁升2,112點重上兩萬關，以百分比計創1933年以來最大升幅。亞洲主要股市跟升，日、韓及澳股早段最多漲逾4%至6%。

日本日經225指數高開354點或近2%至18,446點，其後一度飆逾800點或4.4%，暫高見18,895點。

個股中，豐田汽車抽高逾5%，公司關閉日本宮田工廠生產線，此前發現新冠肺炎感染病例。

南韓首爾綜合指數高開3.6%，至1,668點後續揚升，並最多升過88點或5.4%，報1,698點。

外電報道，韓國財長指政府將籌備「多個層次的」工具，以便向市場注入外匯流動性，並將臨時向銀行業放寬有關流動性覆蓋率的規則。

澳洲最新確診病例逾2,300宗，澳洲股市早段曾漲逾280點或6%，報5,041點。

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