【專家點評】鄭勤龍：恒指高追有風險

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火山旅》變《火地晉》之中。在易經，「火」性向上，今「旅」卦和「晉」卦皆帶火，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢應可靠穩。

承接上周預示恒指仍然會反覆尋底的「无妄」卦和「履」卦，恒指最終失守了22,500點並跌至21,139點才見承接。

日前聯儲局宣布將推出新一輪的無限量量化寬鬆措施，購買「必要規模」的國債和按揭抵押證券，加強貨幣政策的傳導效用，以支持金融市場的流動性。

恒指昨日受其利好消息的帶動下，裂口高開約800點後，全日上升了967點，收報22,663點，然而卻因未能順利突破上周五的短期高位22,805點，所以略嫌其反彈力度稍有不足。

「旅」卦為六合卦，雖然代表吉祥，但《旅‧六三爻》曰：「旅焚其次，喪其童僕，貞厲。」意思是指所住的旅舍不但被焚毀，而且更失去了跟隨的童僕，此時若堅持旅程「貞厲」危險便可能會發生。

「晉」卦為晉升之象，《說文》：「進也，日出萬物進。從日從臸。」代表光明，也象徵着希望。

因此若綜合卦象來分析，大市雖然在各國合力救市的情況底下，反彈在望，然而卻因「旅」卦爻辭的提示為「貞厲」，因此投資者若然盲目高追，便要承擔上風險了。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626