【專家點評】王昕媛：油價低位有咩受益股值得撈？
2020年03月25日 08:45
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回顧油價自1985年以來的10次油價大跌，平均跌幅為54%，平均下降時間219天(7.3個月)，大跌後一年，除2015年及2016年外，油價平均上漲40%。那麼甚麼行業適合在低油價時配置呢？很多人第一時間想到的會是石油下游的石化股。
我們以成熟的石化企業台塑石化作為參考。我們發現，下游石化受益有兩種情況。其一，油價持續低位，利潤維持高位穩定。但是，像目前這樣的急促下降的景象，下游石化行業並不受益。為什麼呢？因為當下的下游石化企業的庫存是之前高油價時期生產出來的，生產成品高，而經歷油價下降的聯動導致，高價存庫被迫以低價出售。因此，我們看到的結果就是，在油價急挫的時候，下游石化行業是出現缺陷的。下游石化企業不宜過早抄底，需等待業績大跌後才抄底。
那麼除了下游石化企業外，還有什麼其他行業值得關注？很多人想到的就是該行業，因此大型VLCC油輪在油價低於40美元/桶的時候會做儲油這個行為，急挫的油價下降，會導致現貨油價低於期貨油價，通過儲油來賺取取價差。那麼這個操作是不是有風險呢？我們以現油35美元/桶油價計算，一艘VLCC儲油量200萬桶計算，購入原油總成本7,000萬美元。以VLCC日租金4萬美元，租金90天計算，儲油成本為360萬美元。再計入3%的年化資金成本，則總成本為7,406萬美元，對應的期油盈虧平衡點為37.03美元/桶，即期現價差維持(37.03-35)2.03美元/桶以上則有必要做儲油。因此，儲油的風險點在於，需要提前計算現貨和期貨的價差，以及盈虧平衡點，價差收窄並沒有必要做儲油行動。因此，對於中遠海能(01138)來說，如果只是單一炒作短期的儲油邏輯，是有風險的。
財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)
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