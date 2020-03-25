【專家點評】王昕媛：油價低位有咩受益股值得撈？

回顧油價自1985年以來的10次油價大跌，平均跌幅為54%，平均下降時間219天(7.3個月)，大跌後一年，除2015年及2016年外，油價平均上漲40%。那麼甚麼行業適合在低油價時配置呢？很多人第一時間想到的會是石油下游的石化股。

我們以成熟的石化企業台塑石化作為參考。我們發現，下游石化受益有兩種情況。其一，油價持續低位，利潤維持高位穩定。但是，像目前這樣的急促下降的景象，下游石化行業並不受益。為什麼呢？因為當下的下游石化企業的庫存是之前高油價時期生產出來的，生產成品高，而經歷油價下降的聯動導致，高價存庫被迫以低價出售。因此，我們看到的結果就是，在油價急挫的時候，下游石化行業是出現缺陷的。下游石化企業不宜過早抄底，需等待業績大跌後才抄底。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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