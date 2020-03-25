【即市分析】微盟集團績佳可吼
2020年03月25日 09:00
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東方產經專欄作者司慕渢：微盟集團(02013)是內地領先的中小企雲端商業及營銷解決方案的提供商，去年業績扭虧為盈，全年賺逾3億元人民幣，利好股價走勢。
近日股價技術指標轉勢，目前MACD剛見牛叉，14日RSI重返榮枯分界線，料後市向好，建議4.8元水平小注上車，短線上望5.5元，向下跌穿10日線約4.5元止蝕。
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