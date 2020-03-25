【專家點評】陳樂怡：海螺水泥受惠大興基建

國家發展改革委投資司司長歐鴻指出，目前重大基建項目復工率已逐步回升，截至3月20日除湖北外，合計1.1萬個重大基建項目復工率為89.1%。此外，財政部已提前下達2020年新增地方政府債券額度18,480億元人民幣，其中專項債全數用於基礎設施建設。

由於內地大型基建項目復工進度良好，而且地方專項債引導資金投放於基建項目，建材需求有望跟隨回暖。事實上，據中國水泥網資料顯示，3月中旬以來，西北地區隨着氣溫回升和疫情管控預警降級，部分工程重啟，銷量開始回升，銀川、石嘴山、吳忠等地區廠家水泥價格每噸上調20至30元人民幣。在逆周期政策支持下，水泥行業前景穩健，值得投資者留意。

展望後市，市場密切注視美國國會商議2萬億美元救市方案的消息，最快在當地時間周二再次表決。據報G7財長亦會召開電話會議，商討抗疫對策。另外，美國本周後期將會公布首次申請失業救濟金人數，料會反映新冠肺炎疫情對美國經濟的影響，為另一市場焦點。由於海外疫情仍未受控，或會限制港股反彈空間，初步阻力位為10天線(23,106點)。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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